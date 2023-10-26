 

Корсаковские школьники собирают робота-улитку и оживляют ее за 45 минут

26.10.2023, 7:34, Разное
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В течение последних нескольких лет технологии робототехники стали все более доступными и популярными. В этой волне интереса к роботам даже дети, среди которых находятся настоящие таланты и будущие инженеры. Каким-то необъяснимым образом, в одной из школ города Корсакова, событие, которое кажется чем-то нереальным, произошло совсем недавно. Школьники этого учебного заведения собрали и оживили улитку-робота всего за 45 минут.

В то утро, учителя и директор школы Корсакова еще раз проверили все нужные инструменты и запасные детали перед проведением занятия робототехники в кружке. Они знали, что учащиеся их школы творчески настроены и увлечены миром робототехники. Каждый ученик помнит эту дату — 7 ноября — как день, когда все изменилось.

Разделившись на группы, под руководством опытных наставников, дети начали свою работу. Им было дано ясное задание — создать улитку-робота, используя имеющиеся материалы и компоненты. Учащиеся сформировали план, разделили обязанности и приступили к сборке робота.


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