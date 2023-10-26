“Ну какая легенда?” – Соседов поддержал слова Долиной о Шатунове

17 октября в московском “Крокус Сити Холле” выступило множество звезд отечественного шоу-бизнеса. Среди них была и Лариса Долина: певица блестяще исполнила один из хитов Юрия Шатунова, памяти которого и был посвящен концерт. Однако после выступления артистка выступила с критикой композиций “Ласкового мая”, что вызвало немалый переполох в Сети. Музыкальный критик Сергей Соседов в интервью изданию “Дни.ру” встал на сторону любительницы джаза.

По его словам, величие Юрия Шатунова не вызывает сомнения, однако российские деятели искусств склонны все преувеличивать.

“Конечно, это все сильное преувеличение. Ну какая легенда? Это все должно время показать — у нас любят разбрасываться такими вот высокими эпитетами, символами: легенда”, — заявил Сергей Соседов.

Критик подчеркивает, что Юрий Шатунов является нашим современником, и для того, чтобы он действительно стал легендой, ему необходимо пройти проверку временем, не менее 30 лет. Старшее поколение, конечно, прекрасно знакомо с его творчеством, но что насчет молодого? По его словам, Шатунов станет настоящей легендой, если его песни будут ценить через десятки лет. При этом Сергей Соседов задается вопросом и к самой Долиной.

“Лариса абсолютно права, она все правильно говорит, ну, тогда есть вопрос к Ларисе: зачем она пошла на этот концерт и стала петь его песни?”, — вопрошает музыкальный критик.

Телеведущий подчеркивает, что по большому счету Долина и Шатунов даже не могут считаться коллегами, так как являются артистами совершенно разных классов и масштабов. И вряд ли Долина — большой эксперт в джазе — могла восхищаться композициями, которые исполняла группа “Ласковый май”. Сергей Соседов отмечает, что эти песни предназначены для людей совершенно определенного возраста — как ранее и заявляла Долина.