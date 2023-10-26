 

Врач развенчала миф о лечении прыщей

26.10.2023, 6:05, Разное
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В попытках найти чудодейственное средство против прыщей некоторые останавливают внимание на зубной пасте. Средство наносят на кожу лица люди, страдающие от акне. Они надеются, что прыщи быстро исчезнут без всяких усилий.

Однако все не так радужно, как вещают через сарафанное радио. Дерматолог Валерия Титова развенчала миф о том, что зубная паста способна побороть акне. По словам врача, стандартная смесь для чистки зубов может лишь подсушить прыщи, но никак не избавить от них. Все дело в составе, поясняет слова врача интернет-издание “Подмосковье сегодня”.

Эксперт рекомендует начать лечение прыщей под контролем дерматолога. Профессионал проведет диагностику, определит причину акне и подберет оптимальный план питания, чтобы лицо сияло красотой и здоровьем.


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