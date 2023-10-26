Рупор кремлевской пропаганды: Студенты МГУ пишут Путину

В продолжение темы про скандал в МГУ с фактическим срывом преподавания в МГУ курса по информационным войнам. Студенты уже дошли до стадии написания открытых писем Путину и декану.

Чем дальше, тем сильнее выглядит как плохо скрываемый саботаж с целью ликвидации единственного в РФ университетского курса по информационным и гибридным войнам. А потом жалуются, что у нас проблемы с ведением информационных операций. Откуда ж специалистом то взяться, если их обучение системно не ведется, а единственный курс, который запустили после начала СВО влачит подобное жалкое существование.

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