 

Любимая музыка снижает интенсивность болевых ощущений у добровольцев

26.10.2023, 5:15, Разное
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Музыка – незаменимый и невероятно эффективный способ смягчения физической и эмоциональной боли. Знаете ли вы, что научные исследования показали, что прослушивание любимых мелодий способно снизить интенсивность боли у добровольцев?

Музыкальные звуки обладают удивительной способностью влиять на нашу психоэмоциональную сферу. Она может вызывать самые разнообразные чувства, от радости и восторга до грусти и меланхолии. Однако ее воздействие на уровень ощущения боли является действительно впечатляющим.

Исследование, проведенное на группе добровольцев, показало, что при прослушивании любимых песен наблюдалось заметное снижение уровня физической боли. Участники эксперимента испытывали меньшую интенсивность боли и более длительное облегчение.


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