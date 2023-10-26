 

От браконьерства в Китае страдает пятая часть местных видов позвоночных

26.10.2023, 5:15, Разное
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Браконьерство в Китае является серьезной проблемой, которая оказывает разрушительное воздействие на биоразнообразие и экосистему страны. Согласно последним исследованиям, браконьерство затронуло пятую часть местных видов позвоночных.

Китай известен своим богатым природным наследием, включающим в себя множество редких и уникальных видов флоры и фауны. Однако несмотря на существующие законы и международные соглашения, нелицензированная охота и незаконный захват диких животных процветают в стране.

Браконьерство представляет серьезнейшую угрозу для местной фауны и биоразнообразия, так как оно приводит к вымиранию и исчезновению многих животных. Виды позвоночных, которые становятся предметом незаконной торговли, включают таких редких и уникальных представителей, как амурский тигр, панды, российского черного медведя и других.


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