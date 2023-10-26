 

На фоне разговоров о зачатии Подольская излучает женское счастье

26.10.2023, 4:50, Разное
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Не секрет, что известная на всю страну артистка состоялась не только в карьере, но и в личной жизни. Уже больше 10 лет знаменитость состоит в браке с любимым мужем Владимиром Пресняковым-младшим. За это время супруги ни разу не давали публике поводов усомниться в их счастье. Казалось, за столько лет совместной жизни эйфория и огонь в глазах должны были утихнуть, однако Наталья Подольская по-прежнему выглядит окрыленной.

Накануне на ютуб-канале певицы было опубликовано новое интервью. На этот раз ее гостьей стала бывшая солистка поп-группы “Фабрика” Саша Савельева. Знаменитость была честна со зрителями, и уже с первых минут видео раскрыла сокровенные подробности своей личной жизни. Артистка рассказала о том, как они с мужем ждали момента, когда станут родителями.

Как известно, единственный сын Саши Савельевой и Кирилла Сафонова появился на свет в 2019 году. В беседе с Натальей Подольской певица поделилась, что долгожданная беременность наступила далеко не сразу. К счастью, спустя около пяти лет попытки увенчались успехом.

Более того, артистка знает точную дату зачатия малыша. По словам Савельевой, все случилось, когда они с мужем встретились на два дня в перерыве между гастролями и съемками. А незадолго до этого пара наслаждалась отдыхом в Америке.

Слушая рассказ своей гостьи, Наталья Подольская улыбалась и излучала женское счастье. Вполне возможно, что в этот момент узнавшая от коллеги о зачатии звезда вспоминала какие-то трогательные моменты собственной личной жизни. Ведь не так давно, в 2020-м, супруга Владимира Преснякова-младшего и сама стала мамой во второй раз.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что Наталья Подольская обратилась к народу с важной речью.


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