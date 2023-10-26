Мнение: Любовь моя Маша

Я, как известно, человек консервативных взглядов, всегда с огромным сомнением относился к КамедиКлабу и ко всяким бесовским стендаперам, и даже Джокер из фильма “Джокер” своим идиотским смехом меня ничуть не впечатлил, по сей день уверен, что если б его пристрелили прямо во время его первого выступления, всем было бы только лучше.

Однако Маша Маркова – моя любовь. У этого видео огромный недостаток – в нем нет собственно видео, то есть самой Маши нифига не видно; но у него есть и огромный плюс – почти три часа ее выступлений! Тонко, хорошо, без пошлости, ясный сценический образ… и очень смешно!