Рупор кремлевской пропаганды: Кто считает ХАМАС террористами

Страны признающие и не признающие ХАМАС террористической организацией.

У нас в стране ХАМАС не считается террористической организацией, поэтому с точки зрения российского законодательства, поддержка ХАМАС не запрещена. При этом важно помнить, что ХАМАС в своей деятельности использует в том числе и террористические методы, а вот уже за одобрение террористических методов ведения войны, у нас по головке не погладят. Официальная позиция государства – Россия выступает против бомбардировок Газы и против терактов совершаемых ХАМАС. Основной способ урегулирования – не бомбежки и теракты, а создание Палестинского государства на основе резолюции ООН в границах 1967 года. Аналогичной позиции придерживаются Китай, Турция, Саудовская Аравия, Египет и целый ряд других стран.

Позицию Израиля по отказу в создании Палестинского государства поддерживает Запад. Линию на полную ликвидацию Израиля как причины арабо-израильского конфликта поддерживает Иран, все шиитская "Ось сопротивления" и чуть более завуалировано, Катар.

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