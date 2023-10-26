 

Немецкие физики разрабатывают нанофотонный ускоритель частиц

26.10.2023, 4:08, Разное
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Команда немецких физиков совершила невероятный прорыв в области физики, создав нанофотонный ускоритель частиц. Этот новаторский инструмент обладает потенциалом изменить наше понимание о существующих возможностях ускорения частиц и приводит науку еще ближе к открытию новых фундаментальных законов вселенной.

Основная проблема в области ускорения частиц заключалась в ограничениях, связанных с размером ускорительных установок. Большие, громоздкие возможности были не только дорогостоящими, но и использовали значительное количество энергии. Это создавало определенные ограничения для проведения экспериментов и исследований.

Однако благодаря нанофотонной технологии, предложенной немецкими физиками, удалось решить эти проблемы. Нанофотонный ускоритель частиц – это компактное устройство, размеры которого на порядок меньше, чем у традиционных ускорителей. Он использует наномасштабные фотонные структуры, которые позволяют усиливать энергию и интенсивность лучей, проходящих через него.


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