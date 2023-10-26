 

Обнаружены клетки мозга,участвующие в возникновении морской болезни

26.10.2023, 4:08, Разное
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Увлекательные находки ученых открывают новые горизонты в исследованиях мозга и его функций. Недавно ученым удалось обнаружить группу клеток, на которые оказывает воздействие морская болезнь – неотделимый спутник многих путешественников и моряков. Это является невероятным прорывом в понимании причин и механизмов возникновения данного недуга.

Морская болезнь, известная также как кинетоз, представляет собой состояние дискомфорта, тошноты и головокружения, возникающее при перемещении на судне или другом виде транспорта, который вызывает покачивание и колебания. Она является последствием несоответствия между восприятием движения тела и данных о его положении в пространстве, которые получает мозг.

Исследователи, работающие в области нейробиологии, длительное время сталкивались с трудностями в определении ядра проблемы, возникающей при морской болезни. Однако теперь, благодаря тщательным наблюдениям и множеству экспериментов, им удалось выявить особую совокупность клеток мозга, отвечающих за регуляцию баланса и координации движений, которые являются решающим компонентом в развитии кинетоза.


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