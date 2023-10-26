 

Инклюзивные спектакли в государственных театрах – редкость

26.10.2023, 3:41, Разное
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В Московском Губернском театре проводят интересный эксперимент — в рамках инклюзивной лаборатории создали несколько эскизов, где приняли участие актеры с особенностями здоровья. Новация позволяет актуализировать для зрителя важное понимание: люди с инвалидностью могут быть включены в культурное пространство. Информацию приводит телеканал “360”.

Подобного рода постановки в государственных театрах — редкость, поскольку с неслышащими или незрячими артистами многие работать опасаются. Об этом заявила Татьяна Медюх — директор центра, который занимается развитием инклюзивного театра в России.

Уже весной 2024 года на сцене Московского Губернского театра планируют начать показ одного из спектаклей с участием инвалидов, который получил свое развитие в рамках проекта. В течение ближайших месяцев лучший эскиз постараются доработать.

Между тем сайт “Вести Подмосковья” сообщает о проводимых для детей инклюзивных экскурсиях в Музее МХАТ. Это уже другая программа, которая подготовлена для участников городского проекта “Содружество школьных театров Москвы”.


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