 

Правительство Словакии официально возглавил пророссийский популист Фицо

26.10.2023, 3:30, Новости дня
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Левоцентрист Роберт Фицо в четвёртый раз вступил в должность премьер-министра Словакии, пишет AP. Новый глава коалиционного правительства известен своими пророссийскими взглядами: он выступает против военной помощи Киеву и намерен помешать ей стать членом НАТО.


AP

В среду президент Словакии Зузана Чапутова назначила новое правительство страны, которое возглавил популист Роберт Фицо, пишет AP. Новый премьер-министр намерен прекратить военную поддержку Украины, чьим верным сторонником до сих пор была Словакия.

Ранее Фицо уже трижды становился главой правительства, напоминает издание. На парламентских выборах 30 сентября его партия «Направление — социальная демократия» победила, получив 42 из 150 кресел. Для получения большинства премьер-министр договорился о коалиции с левой партией «Голос» и Словацкой национальной партией.

«Сегодня вы получаете не просто власть, но также ответственность перед республикой и её гражданами», — подчеркнула президент страны, обращаясь к новому кабинету. В свою очередь Фицо пообещал создать «конструктивное правительство», которое будет выражать «независимый голос Словакии». Правительство ещё не успело представить свою политическую программу, однако его глава уже предположить, что она будет включать жёсткую позицию по отношению к иммигрантам и неправительственным организациям, получающим финансовую поддержку из-за рубежа.

В статье отмечается, что премьер-министр обещал придерживаться «независимой» внешней политики. Он выступает против антироссийских санкций, сомневается в способности Украины отбросить российские войска, а также хочет заблокировать её вступление в НАТО. Фицо предложил, чтобы вместо снабжения Киева оружием ЕС и США воспользовались своим влиянием и вынудили Россию и Украину подписать компромиссное перемирие. Кроме того, новый глава правительства повторял утверждения президента Владимира Путина о том, что сейчас на Украине нацистское государство, от которого надо защитить исконно русское население на востоке.

Как указывает AP, победа Роберта Фицо может привести к резким переменам во внешней политике страны и подорвать хрупкое единство ЕС и НАТО. При нём страна может отказаться от выбранного курса и последовать примеру Венгрии под управлением премьер-министра Виктора Орбана. Новый глава правительства Словакии получит первую возможность представить свою точку зрения на ситуацию в мире во время саммита европейских лидеров в Брюсселе, который начнётся в четверг. 

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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