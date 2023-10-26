В Израиле обнаружены органические краски возрастом 15 тысяч лет

В Израиле археологической командой было сделано сенсационное открытие – они обнаружили образец органической краски, который оказался возрастом около 15 тысяч лет. Это уникальное находка, которая позволяет нам коснуться древних техник искусства и оказаться ближе к ранней человеческой цивилизации.

Краска была найдена в пещере в южной части страны и принадлежала к одной из наиболее древних культур, обитавших в этом районе. Согласно исследованиям, проведенным специалистами, эта краска была произведена из самобытных природных компонентов, таких как минералы и органические вещества, что указывает на развитие и использование сложных техник смешивания и приготовления красителей.

Исследователи отмечают, что обнаружение столь древней краски помогает нам понять и оценить творческий потенциал предшественников в искусстве. Это дает нам возможность разглядеть и проникнуть в мировоззрение древних обществ, а также почувствовать связь с нашими предками, которые использовали подобные краски для художественного и религиозного выражения.