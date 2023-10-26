 

Не муж: стало известно, кого ласкает Алферова

26.10.2023, 2:30, Разное
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Ксения Алферова – дочь известной советской актрисы Ирины Алферовой и Бойко Гюрова, удочеренная Александром Абдуловым, а ныне известная актриса и жена Егора Бероева, поделилась с подписчиками своего канала в Telegram интересными подробностями жизни.

Оказывается супруга Бероева уехала в Санкт-Петербург и оттуда передает привет всем своим поклонникам. У Ксении нет оснований грустить. “Утро доброе, что бы вы ни говорили и ни чувствовали”, – настаивает актриса. А есть ли повод для беспокойства? Ксения Алферова заявляет, что нет.

Однако муж актрисы Егор Бероев постоянно на съемках, крутится как белка в колесе, поэтому с ним свежих кадров россияне давно почему-то не видели. Зато Алферова нашла претендента, который искренне рад ее обществу и нежным прикосновениям. Благодаря активности актрисы в своем телеграм-канале стало известно, кого Ксения Алферова ласкает вместо мужа.

Над оптимистичным постом в своем аккаунте знаменитая артистка разместила фото, где она гладит пса. Очевидно, что друг человека рад вниманию и теплому отношению. Наверняка это архивное фото с отдыха Алферовой и Бероева. При этом из семейных снимков, видимо, ничего не нашлось.

“Я в Питер на мои Посиделки о Чехове, а у вас какие планы?” – добавила в заключение звезда. Так Ксения Алферова уточнила, что покинула Москву.


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