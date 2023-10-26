 

Народ рекордно скупает противозачаточные средства: вот почему увеличился спрос

26.10.2023, 2:30, Новости дня
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Незапланированное пополнение в семье для одних большое счастье, а для других — причина страданий. Граждане страны не упускают возможности покупать в аптеке товары для предупреждения беременности. Более того, статистика показывает, что народ рекордно скупает противозачаточные средства. За последние шесть лет продажи достигли максимума, пишет URA.RU.

Специалисты выявили причину. Портал ОСН передает, что спрос на эту категорию препаратов увеличился из-за ограничений — аптеки не отпускают медикаменты для срочного прерывания беременности.

Отметим, что противозачаточные препараты могут быть опасны для здоровья. Сайт RT приводит слова доктора о риске развития инсульта из-за приема оральных контрацептивов без назначения врача.


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