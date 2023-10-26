“Бьюсь с коллегами” – не сдержавшийся Лазарев объяснил свою ругань

Певица Алсу была в восторге от всех вокалистов и вставала на каждое их выступление. Будет ли так же добра к конкурсантам Наташа Королева, которая присоединится к сотне экспертов в эту пятницу? Узнаем уже совсем скоро.

“Оценивать вокалистов в конкурсе – неблагодарное, я бы сказала, занятие, потому что все индивидуально чувствуют и слышат музыку, у всех разные певческие школы”, – призналась опытная Королева. – И, конечно, оценить так, чтобы никого не обидеть, очень сложно. Бывает красивый голос, но плохой репертуар или очень незапоминающаяся внешность. Или красивый голос, но тембрально не узнаваем. Тут все должно совпасть, весь пазл должен сложиться. Поднять сто человек, конечно, реально! Но будет сложно!”

Глава сотни Сергей Лазарев рассказал о собственной реакции на происходящее. Ему труднее сдержать эмоции “Когда, на мой взгляд, количество голосов явно необъективное, я стараюсь как-то восстановить справедливость, добиться, чтобы она восторжествовала, и всеми силами бьюсь с экспертами, с коллегами. А потом порой себя ругаю, что чересчур эмоционально реагирую, но по-другому я просто не умею”.