 

Знаменитая актриса набросилась на Хаматову в словесной перепалке

26.10.2023, 1:20, Новости дня
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Персона Чулпан Хаматовой стала предметом споров среди ее бывших коллег. Артисты российского театра и кино неоднозначно отреагировали на инцидент, связанный с демонтированием звезды Хаматовой на Аллее славы в Ульяновске.

Дело в том, то в далеком 2018 году в рамках фестиваля “От всей души” в городе Ульяновске установили звезду на Аллее славы в честь героини сериала “Дети Арбата”, как пишет “Радио 1”. Чулпан Хаматова была удостоена премии после получения Гран-при на вышеназванном фестивале.

Однако, как выяснилось, совсем недавно, горожане выразили протест по поводу звезды Хаматовой, так как посчитали не совсем уместным расположение рядом с портретами защитников Отечества имени актрисы. Как известно, и имена защитников, и имена артистов расположены рядом на одной Аллее.

О данной ситуации высказался заслуженный артист России Станислав Садальский. Со слов Садальского, “Чулпан сделала свое дело, внесла свой вклад в искусство”. Однако другая знаменитая актриса набросилась на Хаматову. Народная артистка России Татьяна Васильева возмущенно прокомментировала данную ситуацию: “Ну а зачем нам такие звезды, которые уже исчезли из страны?”. По словам Васильевой “Именная звезда” Хаматовой – это какой-то абсурд”.

Напомним, что народная артистка РФ Чулпан Хаматова покинула Россию в 2022 году. В данный момент актриса проживает в Латвии.


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