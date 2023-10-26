Das Erste – контроль на внутренних границах ЕС усилен, но толку от этого мало

Внутри ЕС усилен пограничный контроль: на границах Германии с Польшей, Чехией и Швейцарией осуществляется проверка документов у пассажиров поездов и трамваев, пишет телеканал Das Erste. Однако эффективность таких мер сомнительна: с введением контроля не наблюдается ни снижения количества беженцев, ни облегчения работы администрации. Не удаётся и остановить поток нелегальных мигрантов: полиция арестовывает лишь водителей — последнее звено в цепи.



AP

Зелёный трамвай линии 8, пересекающий границу между швейцарским городом Базель и немецким городом Вайль-ам-Райн, совершает внеплановую остановку: сотрудник полиции в жёлтой защитной жилетке подал знак водителю трамвая. Сейчас будет проводиться проверка пассажиров. В среднем каждые 15 минут здесь проходит поезд, пишет немецкий телеканал Das Erste.

Ежедневно границу между двумя странами пересекают несколько тысяч человек. В гости к друзьям, за покупками, на работу: если бы не пограничный контроль, путешественники вряд ли заметили бы перемены между двумя странами.

С прошлого понедельника невидимая общая граница между Швейцарией и Германией вновь стала заметной для путешественников. С тех пор как Министерство внутренних дел сделало соответствующее заявление, в ЕС снова стало возможным применение мобильных и стационарных средств пограничного контроля.

Цель состоит в том, чтобы усилить борьбу с контрабандой и нелегальной миграцией. На презентации министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер отметила: «Федеральная полиция теперь может гибко применять весь комплекс стационарных и мобильных мер пограничной полиции в зависимости от текущей ситуации».

На границе со Швейцарией это означает усиление проверок — особенно на железных дорогах. Два офицера входят в купе трамвая: «Добрый день. Федеральная полиция, удостоверения личности, пожалуйста!» Из-за проверки паспортов поездка всегда задерживается на несколько минут.

Однако большинство пассажиров пока относятся к этому спокойно. Пожилая женщина считает, что это хорошо, когда проверяют поезда: «Меня это не беспокоит. У меня есть паспорт, всё с собой, и я не преступница».

Более молодой пассажир из Швейцарии, однако, перед выходом задаётся вопросом о смысле всего этого: «Это глупости. Нет никакой необходимости проверять людей».

Время от времени пассажиров просят выйти. Тогда сотрудники более тщательно проверяют документы. Могут проводиться мероприятия по установлению личности. Нет ли уголовного преступления? Просят ли убежища? Тем временем поезд продолжает пересекать границу Германии.

Проверки будут продолжаться до выходных. Федеральный министр внутренних дел Фезер, однако, ещё до наступления крайнего срока высказала положительное мнение о принимаемых мерах. Она подчеркнула, что люди будут защищены, а торговцы людьми, для которых человеческие жизни ничего не значат, будут привлечены к ответственности. При этом она не привела данных о проведённом контроле, отмечает немецкий телеканал.

Заместитель председателя профсоюза полицейских Германии Свен Хюбер гораздо более трезво оценивает проводимый до сих пор пограничный контроль. Особенно в том, что касается процедуры рассмотрения заявлений о предоставлении убежища: здесь не наблюдается ни снижения количества, ни облегчения работы администрации в связи с проведением контроля.

«Прежде всего, это привело к тому, что в некоторых особых случаях, а именно при контроле на вокзале Базель-Бад и в трамвае, количество отказов во въезде увеличивается, поскольку увеличивается количество проверок, и потенциальным просителям убежища приходится проходить процедуру получения убежища в Швейцарии, а не в Германии, — поясняет Хюбер. — Но в целом, за исключением этой особой ситуации, это ничего не даёт с точки зрения количества принимаемых беженцев». В конце концов, в каждом конкретном случае необходимо рассмотреть вопрос о необходимости защиты просителя убежища.

Город Фрайбург не заметил никаких изменений в плане уменьшения числа прибывающих несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Число прибывающих остаётся на постоянно высоком уровне, говорится в письменном заявлении пресс-службы города.

Полицейские на границе выборочно проверяют движение автомобилей через границу со Швейцарией. В Базеле работает около 16 тыс. немцев, которые ежедневно совершают поездки на автомобиле. Для них федеральный министр внутренних дел Фезер хотела бы сделать как можно меньше изменений в повседневной жизни, о чём она сказала неделю назад, в начале реализации мер.

Маркус Дембовски — один из тех, кто каждый день ездит на работу в Швейцарию. Как правило, он может пересекать границу беспрепятственно. Он также скептически относится к эффекту контроля: «С одной стороны, я понимаю, что миграцию тоже надо контролировать. Но я не думаю, что мера «пограничный контроль» поможет остановить миграцию, потому что я не верю, что кого-то остановят. Для тех, кто этого сильно хочет, есть достаточно способов обойти пограничный контроль».

Учитывая аресты контрабандистов, председатель профсоюза немецкой полиции Хюбер также лишь отчасти уверен в эффективности контроля на границе со Швейцарией. Контрабандистов действительно арестовывают, но Хюбер отмечает: «Честно говоря, это всегда лишь водители, последние звенья в цепи. И мы, полиция, должны найти способ вместе с нашими партнёрами в соседних странах раскрыть преступные структуры, так сказать, на заднем плане, конфисковать активы и тем самым остановить поток». Добиться такого эффекта нынешними мерами невозможно.

Новые меры контроля на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией должны действовать в течение десяти дней, начиная с 16 октября. По заявлению Министерства внутренних дел Германии, они могут быть продлены в общей сложности до двух месяцев. Пока не решено, будет ли продолжен контроль после этой недели, пишет телеканал Das Erste.

—