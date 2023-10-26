 

NTD – африканцы прошли по пути, по которому их увозили в рабство

26.10.2023, 1:10, Новости дня
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В Нигерии проходит фестиваль «Дверь возвращения». Как передаёт NTD, на него съехались представители африканских диаспор из разных стран, чтобы повторить путь предков. Цель фестиваля — вдохновить африканскую диаспору возвращаться на родину.

Более 400 лет назад тысячи порабощённых африканцев в цепях отправляли по этому маршруту в другие страны. А сегодня в Нигерии проходит фестиваль «Дверь возвращения». На него съехались представители африканских диаспор из разных стран, чтобы повторить путь предков.

Это уже четвёртое ежегодное мероприятие, которое проходит в столице Нигерии — Лагосе. Гости прибыли на лодках в тот самый порт, из которого отправляли тысячи африканских рабов в Америку и страны Карибского бассейна. Во время трёхдневного мероприятия повторили тот путь, по которому людей вели к океану.

ДЖУЛИУС ГАРВИ, участник фестиваля: Это был тяжёлый, утомительный опыт. К счастью, мы не были в цепях, как наши предки, но мы предавались воспоминаниям.

Цель фестиваля — вдохновить африканскую диаспору возвращаться на родину.

ДЖУЛИУС ГАРВИ: Всё, что нам нужно, — это правильная политика на континенте, чтобы те, кто уехал, могли вернуться и эффективно работать. Много врачей, инженеров, профессионалов-африканцев сейчас живут в США, в Европе, на Карибах и в Латинской Америке.

А председатель и генеральный директор Комиссии по делам нигерийской диаспоры Абике Дабири отметил, что фестиваль — это способ улучшить взаимопонимание и создать символическую связь на экономическом, духовном, эмоциональном и физическом уровнях.

Участники посетили исторические места, такие как колодец, из которого пили рабы. Мероприятие сопровождали традиционные танцы и музыка.

Завершилось путешествие символическим проходом через «Дверь возвращения».

Дата выхода в эфир 25 октября 2023 года. 

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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