 

Пропавшего с радаров Сюткина обнаружили на шоу Малахова

26.10.2023, 0:10, Новости дня
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Сегодня имя Валерия Сюткина знакомо практически каждому слушателю и зрителю нашей страны. В свои 65 лет он по-прежнему считается одним из самых известных и харизматичных артистов нашей страны. Однако на публике музыкант выходит уже не так часто, как раньше. В какой-то момент Валерий Сюткин буквально пропал с радаров поклонников, но у него была на то причина.

Как многие знают, уже три десятилетия певец состоит в браке с супругой Виолой, которая моложе его на 17 лет. Артист признавался, что считает встречу с любимой женщиной ключевым событием в своей судьбе. А в 2020 году в жизни Сюткина случился еще один важный поворот. У музыканта родился долгожданный сын, которого они с женой долго вымаливали в монастырях. А не так давно, как писали “Дни.ру” ранее, в семье случилось еще одно прибавление в виде питомца.

Очевидно, сейчас Валерий Сюткин наслаждается семейным счастьем и отцовством. Из-за этого его карьера и общение с поклонниками будто бы отошли на второй план. В последнее время певец редко появляется на публике, из-за чего складывается впечатление, словно он куда-то пропал. Однако сегодня артиста неожиданно обнаружили на шоу Андрея Малахова.

Валерий Сюткин появился в новом выпуске программы, посвященном юбилею известного композитора и певца Сергея Беликова. Музыкант не присутствовал в студии, но записал для коллеги по цеху видеообращение. На записи артист не только поздравил именинника с днем рождения, но и напомнил о его достижениях в карьере футболиста.

“Сереж, тебе, во втором тайме, жизни. Такого же напора, такой же целеустремленности и такой же радости от жизни”, – обратился к Сергею Беликову Валерий Сюткин.


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