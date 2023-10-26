 

На чем стали экономить российские автомобилисты?

26.10.2023, 0:10, Новости дня
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Жизнь автомобилиста полна сюрпризов и без инфляции, причем поджидают они на каждом шагу. Например, машину может сдуть с парковки из-за штормового ветра, как пишет сайт VSE42.RU. Так что скучать при наличии авто практически некогда.

По данным интернет-издания “Подмосковье сегодня”, ежедневные автомобильные пробки разрушающе влияют на психику, поскольку влияют на уровень стресса. Водитель тратит драгоценные часы своей жизни на трассе, а остальное время зарабатывает деньги на бензин и различные услуги для своей “ласточки”.

Иметь машину и поддерживать ее в хорошем состоянии довольно накладно, поэтому многим россиянам в последнее время приходится затянуть пояса. Портал RT сообщает, на чем стали экономить российские автомобилисты в 2023 году.

В первую очередь, многие реже заезжают на автомойки. Во-вторых, люди чаще обращаются в автосервисы с заранее купленными запчастями, причем отнюдь не всегда оригинальными. Кроме того, народ отказывается от аксессуаров и предметов для тюнинга, стремится починить авто самостоятельно в целях экономии, да и в целом все более активно пересаживается на общественный транспорт.


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