 

Vanity Fair – сенатор США объяснил, в чём разница между помощью Израилю и Украине

25.10.2023, 23:58, Новости дня
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Американский парламент собирается обсуждать единый законопроект, куда включена помощь и Израилю, и Украине. Но сенатор Джеймс Дэвид Вэнс выступил резко против такой инициативы, пишет Vanity Fair. Он напомнил о глубоко укоренившейся коррупции на Украине, а также о том, что «у Израиля есть достижимая цель; у Украины — нет».


AP

Сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс активно выступает против того, чтобы конгресс принимал единый пакет помощи на сумму более $100 млрд, куда бы входило финансирование и для Украины, и для Израиля одновременно, пишет Vanity Fair.  Он написал записку для своих коллег-сенаторов, в которой отметил различия между ситуацией Израиля и положением Украины: «У Израиля есть достижимая цель; у Украины — нет».

Вэнс настаивает на разделении поддержки этих двух союзников. «Операции Израиля помогут обезопасить сектор Газа; война на Украине поставила под угрозу архитектуру европейской безопасности и угрожает глобальным беспорядком, — говорится в его докладе. — Мы жизненно заинтересованы в том, чтобы сдержать и урегулировать кризис на Украине». Он также напомнил, что Украина — страна «с глубоко укоренившейся коррупцией». Автор статьи отмечает, что в Израиле эта проблема тоже существует: так, премьер-министр Биньямин Нетаньяху пытался нейтрализовать судебную власть в стране, чтобы отменить судебный процесс, в котором он обвиняется во взяточничестве и мошенничестве.

Ранее во время своего выступления Вэнс заявил, что для Байдена «совершенно позорно» связывать «украинское обострение напряжённости» с войной Израиля против ХАМАС: «Это отдельная страна и отдельная проблема. Если он хочет продать американский народ Украине ещё на 60 миллиардов долларов, ему не стоит использовать для этого мёртвых израильских детей».

Но противники Вэнса, которые отстаивают идею о выделении общего пакета, считают, что у Израиля и Украины много общего. Например, Митч Макконел нашёл проблему в Иране: и ХАМАС, и РФ поддерживают с Ираном союзнические отношения.

Вэнс — один из девяти республиканцев в сенате, которые на прошлой неделе написали письмо против объединения средств для Украины и Израиля; сенатор Том Коттон отдельно пригрозил отменить пакет финансирования из-за гуманитарной помощи жителям в секторе Газа, пишет Vanity Fair.

 

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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