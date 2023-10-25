 

Масса иммунной системы человека оценивается в 1,2кг

25.10.2023, 23:25, Разное
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По последним исследованиям, проведенным ведущими специалистами в области медицины, массу иммунной системы человека удалось оценить в удивительные 1,2 килограмма. Это колоссальное количество, учитывая, что размеры иммунной системы кажутся невидимыми для нашего глаза.

Такая величина указывает на огромное значение иммунной системы для нашего организма. Этот сложный и хорошо организованный комплекс клеток, органов и молекул играет решающую роль в защите нашего тела от болезней и вирусов.

Однако, такой вес иммунной системы далеко не означает лишнюю нагрузку на наш организм. Наоборот, эти драгоценные килограммы обеспечивают нам жизненно важную защиту. Они являются нашим главным союзником против внешних врагов, будь то инфекции, патогены или раковые клетки.


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