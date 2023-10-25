 

“Будем жениться”: бывший муж Арнтгольц ведет в загс ее копию

25.10.2023, 23:00, Новости дня
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Большой успех к знаменитой актрисе пришел после съемок в сериале “Простые истины”. После роли в нем одним за другим посыпались предложения о работе в различных картинах. Она снималась в нашумевшем детективе “Москва. Центральный округ”, а также “Соблазн” и “Чемпионы”. Сейчас Татьяна Арнтгольц одна из самых известных и популярных артисток российского кинематографа.

Как известно, бывшая ведущая “Жди меня” сейчас счастлива в браке с Марком Богатыревым. Три года назад Татьяна Арнтгольц вышла замуж за своего коллегу по цеху. Сейчас звездная пара воспитывает малыша.

На счету у актрисы уже есть один неудачный брак. Несколько лет назад она развелась с Иваном Жидковым. Как известно, причиной расставания стал появившиеся кризис, который они не смогли пережить. Несмотря на это, им удалось сохранить теплые отношения друг с другом. В браке у них родилась на свет дочь, воспитанием которой они занимаются вместе.

Как известно, сейчас экс-возлюбленный актрисы счастлив в отношениях с другой, которая, по мнению общественности, имеет схожие черты лица со звездой, из-за чего новую возлюбленную актера называют копией его бывшей жены. К слову, избранница младше актера на семнадцать лет.

“Мы – семья. Скоро будем жениться. Пока дату точную не знаю, но будем”, – заявил Иван Жидков.

Ранее “Дни.ру” писали о причине ухода Татьяны Арнтгольц из телепрограммы “Жди меня”.


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