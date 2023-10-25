“Не значима для нашей страны”: Шаляпин приравнял к нулю все заслуги Пугачевой

“Фабрика звезд” дала не только широкую известность певцу, но и проход в российский шоу-бизнес. Артист получил славу и признание народа после того, как выпустил песню “Утраченная юность”. Сейчас Прохор Шаляпин один из самых популярных и обсуждаемых звезд эстрады.

Ни для кого не секрет, что полтора года назад многие популярные российские артисты решили покинуть родные земли. Причина такого решения известна каждому. Стоит отметить, что отъезд некоторых звезд не стал большой трагедией для общественности, но переезд Аллы Пугачевой в Израиль стал, пожалуй, самым неожиданным для всех.

Правда, если ее супруг после отъезда принял решение критиковать родную страну, которая все это время его кормила, то народная певица предпочла хранить молчание. Она, говорят, даже перестала общаться с коллегами по цеху, с которыми тесно дружила. На днях Иосиф Пригожин заявил, что если Алла Пугачева вернется в Россию, то поклонники вновь пойдут на ее концерты.

Однако Прохор Шаляпин с таким суждением не согласен. По мнению артиста, величие народной исполнительницы сильно преувеличено. Он убежден, что все ее творчество не оставят никакого следа в истории. Так, Прохор Шаляпин своими словами приравнял к нулю все заслуги Аллы Пугачевой.

“Сама по себе эта музыка ничего не стоит, она не значима для нашей страны”, – заявил артист.

Ранее “Дни.ру” писали, что Алла Пугачева пропала после побега из Израиля.