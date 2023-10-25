 

Рупор кремлевской пропаганды: Преподать урок ООН

25.10.2023, 22:28, Разное
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Израиль собрался преподать урок ООН.

После того как:

1. Были отменены переговоры с представителями ООН.
2. Был осужден генсек ООН.
3. Были выдвинуты требования к генсеку ООН извиниться и уйти в отставку.

Израиль сообщил, что сотрудникам ООН перестанут выдавать визы в Израиль и что Израиль собирается преподать руководству ООН урок.

Истерика продолжается. А все из-за того, что генсек ООН своими заявлениями серьезно помешал Израилю выстраивать миф, что он ни в чем не виноват и у действий ХАМАС нет предшествующей подоплеки, тогда как израильская пропаганда делала ставку на рассмотрение всей ситуации как некоего "сферического коня в вакууме", где в некий момент времени ХАМАС ни с того, ни с чего вдруг решил напасть на мирный Израиль. Но общественное мнение, даже на Западе, в массе своей отказалось потреблять эту пропагандистскую манную кашицу для дебилов (что отлично показал и провалившийся саммит в Каире и массовые протесты на Западе). А тут еще и генсек ООН (уж на что никчемная организация) подгадил.

PS. Ну и как обычно, все актуальные плакаты на тему нарисованы еще несколько десятков лет назад советской пропагандой.

Источник: Colonel Cassad


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