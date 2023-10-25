 

Обвиненный в домогательствах Губин взял слово: Интересная девчонка!

25.10.2023, 21:52, Новости дня
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К сожалению, состояние здоровья уже много лет не позволяет ему давать концерты: звезда 90-х живет воспоминаниями, однако и про написание новых композиций не забывает: Андрей Губин сохраняет надежду, что подарит часть свежего творчества кому-то из новых лиц шоу-бизнеса — тому, кто придется по душе.

Как бы то ни было, пресса не забывает героя прошлых лет, ведь во времена былой популярности Андрей Губин совершал немало громких поступков. Вот и сейчас про “мальчика-бродягу” вспомнили — на сей раз окружавшие его дамы. В частности, Оксана Почепа, более известная как певица Акула, рассказала историю их знакомства.

По словам исполнительницы хита “Кислотный DJ”, Андрей Губин просто-напросто задрал ей юбку, неожиданно подкравшись сзади — Оксана была в шоке от поступка певца.

“Со мной так не надо”, — прокомментировала Акула.

Следом о своих отношениях с певцом вспомнила Людмила Кобевко, бывшая солистка группы “Карамель” — девушка два года встречалась с ним и не понаслышке знает, что Андрей Губин обладает очень сложным нравом. Людмила утверждает, что певец постоянно ее подавлял, словно ему доставляло это наслаждение. “Он очень властный человек”, — вспоминает певица.

Андрей Губин встретил обвинения в свой адрес с серьезным удивлением — по его словам, он даже и не думал ни до кого домогаться или кого-то обижать. Акулу он однажды заметил в телетрансляции и решил познакомиться.

“Интересная симпатичная девчонка”, — отметил Андрей Губин.

Певец утверждает, что никаких юбок не задирал, так как предпочитает делать это исключительно наедине с женщиной — и по обоюдному согласию. Также артист не согласился со словами бывшей о своей властности и уверяет, что он абсолютно нормальный человек. “Каким бы ты ни был известным музыкантом, но в личной жизни ты должен быть обыкновенным и стандартным” — подчеркнул Андрей Губин.


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