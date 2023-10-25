Мнение: Сколько стоят политические идеалы, пробитый нефтяной потолок и поставки нефти в Китай

1. США заключили с Венесуэлой сделку о поставках нефти, чтобы покрыть её дефицит на американском и мировом рынке. Соглашение американцы подписали с тем самым Николасом Мадуро, которого они обзывали диктатором и пытались скинуть при помощи цветной революции. Однако, если нефть нужна позарез, свобода с демократией могут немного подождать. Цитирую заметку Кримсональтера про верность властей США своим демократическим идеалам (ссылка):



Самое смешное в рассуждениях о политике, в исполнении детей московско-советской номенклатуры, которые хорошо устроились в западном мире или около него, и теперь учат нас жить с высоты своего морального превосходства, заключается в их железной уверенности в существовании в политике и геополитике каких-то “идеалов” и каких-то “правил”. В “идеалы” записывают “демократию”, “права человека”, “честные выборы” и прочую чушь, рассчитанную на соросят дошкольного возраста в плане интеллектуального развития и жизненного опыта.

Тут господин Байден (точнее, его администрация) подогнал просто великолепный пример “идеалов”. Вот смотрите: по американскому официальному мнению есть страшный и ужасный диктатор Мадуро. Против “режима Мадуро” введены санкции на экспорт нефти и использование долларовой системы, и это, по официальной версии, сделано для того чтобы диктаторский режим не имел возможности тратить деньги на поддержание себя, на нарушение прав человека, и на раскачивание соседних демократических режимов в Южной Америке. Окей, и что мы видим сейчас?

По сообщениям агентства Блумберг:

«Правительство Венесуэлы возобновит переговоры с поддерживаемой США оппозицией, открывая администрации Байдена путь к [прим. Кримсон: дополнительному] смягчению некоторых санкций в отношении южноамериканской страны, в том числе в отношении ее нефтяной промышленности. Соглашение включает в себя разрешение запрещенным кандидатам от оппозиции баллотироваться на выборах 2024 года – это станет первой крупной политической уступкой со стороны правительства Николаса Мадуро за десятилетие, поскольку США стремятся улучшить избирательные условия в обмен на столь необходимое смягчение санкций. […]

«Мы находимся на грани начала хорошего раунда подписания документов по избирательным гарантиям», — заявил Мадуро в своем телешоу в понедельник вечером. Он не раскрыл подробностей ни этой сделки, ни более широкой сделки, которую, по его словам, он уже подписал с США [прим. Кримсон: стоп, а если договорённости такие хорошие и классные, то почему не рассказывать детали венесуэльцам?], но он сказал, что «никогда не одобрит никаких нарушений» (ссылка).

В то что Вашингтон действительно “поверил на слово” диктатору и серийному “нарушителю прав человека” и готов из-за этого снять санкции уже сейчас – в такое не поверит даже самый правоверный читатель The New York Times. Всем понятно, что Вашингтону нужен предлог, чтобы выпустить на рынок больше нефти для снижения цен. Принципы демократии, честных и конкурентных выборов, признание Мадуро диктатором, обвинения в нарушениях прав человека, признание Гуайдо и прочий демократический американский пиар, построенный на “идеалах” – снова оказались дешёвкой.

“Правило ференги” номер 98: У каждого человека есть цена.

“Дополнение Кримсона”: У каждого идеала – тоже.

Цена идеалов администрации Байдена: 86 долларов за баррель нефти марки WTI.

Но это ещё не всё. В этой истории же есть ещё и смелый боливарианец, пламенный марксист, наследник “несгибаемого Чавеса”, социалист, революционер, чегеварист, профсоюзный вожак и национальный лидер Мадуро. И вот Мадуро подписывает с подлыми гринго “гарантии” (даже если он их нарушит), разрешая нарушителям законов Венесуэлы (и агентам ЦРУ) принять участие в выборах, в обмен на жалкие санкционные подачки. Идеалы социализма и чегеваризма тоже продаются по 86 долларов за баррель. Идеалы – они такие. Почему-то всегда торгуются в долларовом эквиваленте.

Впрочем, в Венесуэле политическую составляющую в нефтяной сделке отрицают, обвиняя американские СМИ в лжи и манипуляциях (ссылка)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в резкой форме опроверг утверждения американской печати о достигнутых договоренностях по условиям президентских выборов 2024, включая допуск для участия оппозиционеров, законодательно лишенных этого права, в обмен на смягчение санкций против нефтяной промышленности.

“Это операция спекуляции и лжи о процессе глобальных переговоров на ряд тем, которыми они хотят манипулировать”, – сказал Мадуро вчера на госканале Venezolana de Television.

Он отметил, что США используют национальные и зарубежные СМИ, социальные сети, чтобы “лгать, и делают удар в спину переговорам и договорам, которые уже подписаны”.

Президент указал, что США “должны прекратить манипуляции и ложь, если хотят, чтобы достигнутые соглашения, которые обсуждались и были подписаны, соблюдались”.

Что конкретно имел в виду Мадуро, осталось за скобками, но завершая свой эмоциональный спич, президент Венесуэлы пригрозил Штатам, что «если они не прекратят манипулировать и лгать, я сообщу все”.

Американские политики и медиа лгут, это понятно, но в чём конкретно они лгут в случае с Венесуэлой — большой вопрос. В любом случае, быстрого и существенного влияния американо-венесуэльская сделка на рынок нефти не окажет. Цитирую Блог инженера-нефтяника (ссылка)

Во-первых, добычу нельзя поднять быстро, буквально по щелчку пальцев. Особенно тяжелую и трудноизвлекаемую, как в Венесуэле. Для этого нужны годы и огромные инвестиции.

Во-вторых, там хорошо помнят, что такое удушающая дружба с американцами. Они уже дважды пытались свергнуть законные власти страны, первый силовой вариант не прокатил с Чавесом в 2002 году, а в 2019 с Мадуро. Поэтому вполне возможет вариант, когда США в третий раз попытается сделать переворот и наложить новые санкции. Поэтому маловероятно, что кто-то рискнет начать длительные инвестиции в страну при таких условиях. Особенно если учесть, что послабление санкций введено на полгода.

Ну и в-третьих, если Венесуэла реально нарастит добычу, то на нее начнут накладываться ограничения в рамках ОПЕК+. Поэтому вероятность того, что эти суматошные действия Минфина США приведут к желаемому результату равны практически нулю.

2. Тем временем российский теневой танкерный флот помог России одержать убедительную победу в санкционной войне. Как я и предсказывал, наш бизнес быстро выстроил всю нужную для продажи нефти инфраструктуру. Западный «нефтяной потолок» пробит, нефть свободно течёт мимо американцев (ссылка):



Российские производители сырой нефти получили самые низкие затраты на доставку нефти на НПЗ в Китае и Индии почти за год благодаря растущему числу танкеров, курсирующих по этим маршрутам.

Приход новых грузоотправителей, работающих вне сферы влияния западных правительств, позволяет российским компаниям зарабатывать больше, чем лимит в $60 за баррель, который США и их союзники стремились навязать России посредством санкций, сетует Reuters. Это также означает, что введение ценового ограничения почти не оказывает никакого влияния на доходы России.

Согласно анализу морской платформы Lloyd’s List Intelligence, число танкеров, входящих в так называемый теневой флот, оценивается в 535 судов со средним возрастом 23 года. При этом две трети этих танкеров не имеют известной страховки.

Так много судов готовы плавать с российской нефтью, что фрахтовые ставки упали, что фактически принесло российским производителям ещё больше доходов. По оценкам трейдеров и расчетам Reuters, продавцы российской нефти Urals этой осенью сэкономят около $7 за баррель на фрахтовых ставках по сравнению с прошлой зимой, вскоре после введения ценового ограничения.

Это означает, что экспортеры зарабатывают около $70 долларов за баррель нефти, загружаемой в портах Балтии, что значительно превышает ценовой предел в $60. Когда в сентябре цены на нефть достигли пика в $97 за баррель, российские экспортеры зарабатывали $79 за баррель.

Дальше пойдёт процесс оптимизации — больше танкеров, дешевле страховка, эффективнее каналы поставок. Как итог, Россия серьёзно выиграет, так как не только избавится от очередной зависимости от Запада, но и будет получать огромную дополнительную прибыль от доставки нефти её конечным покупателям.

3. Россия успешно наращивает поставки углеводородов не только в Индию, но и в Китай. Физические объёмы заметно выросли, однако наша выручка несколько упала из-за падения цен относительно рекордно высоких уровней 2022 года (ссылка):

Поставки российской нефти в Китай в январе – сентябре выросли в годовом исчислении на 24,4% и составили 79,9 млн тонн.

Стоимость закупленного Китаем у России сырья за этот период снизилась на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $43,6 млрд, следует из данных Главного таможенного управления КНР.

Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай, опережая Саудовскую Аравию и Ирак.

Кроме того, поставки СПГ из России в Китай в январе – сентябре выросли на 47%, до 6,2 млн тонн. Стоимость поставок при этом снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6% и составила $4 млрд.

Россия занимает третье место среди крупнейших поставщиков СПГ в Китай, уступая Австралии и Катару.

Что ж, за китайцев можно только порадоваться. Китай — независимая страна, в отличие от Евросоюза, который вынужден был заполнять свои газовые хранилища во время ценовых рекордов прошлого года. Впрочем, повторюсь, России стоит больше внимания уделять переводу отечественного автомобильного парка на метан. Сейчас на метане ездит 2% российских автомобилей. Если перевести на метан хотя бы 80% авто, количество газа на экспорт снизится, и мы сможем получить за него более высокие цены на внешнем рынке.