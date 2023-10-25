Рупор кремлевской пропаганды: “Движуха пошла”

"Движуха пошла"

С каждым днем на родину возвращается все больше россиян, уехавших после начала специальной военной операции (СВО) на Украине, число таких граждан оценивается примерно в 120 тысяч. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на проведенный опрос.

По ее данным, приблизительное число вернувшихся на данный момент составляет более 15 процентов от числа уехавших. Западные аналитики уверены, что поток будет со временем увеличиваться. Отмечается, что основными причинами возвращения является высокая стоимость жизни за границей, низкая оплата труда и необходимость ухода за пожилыми родственниками.

«Когда вы находитесь за пределами страны, у вас очень ограниченный [круг] общения (…) Вы думаете, что ситуация очень тяжелая, что все люди, которых вы знаете, покинули страну. Но когда возвращаешься, понимаешь, что это неправда. Жизнь продолжается, бизнес продолжает развиваться», — рассказал газете 29-летний Никита Киктенко, вернувшийся в Россию после длительного пребывания в Киргизии.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что никто не закрывал дорогу тем, кто уехал из страны после начала спецоперации. По его словам, в соответствии с российским законом гражданин может жить где хочет, и никто не может его лишить гражданства и запретить въезд в страну. Глава государства также описывал ситуацию с возвращенцами в Россию словами «движуха пошла».

https://lenta.ru/news/2023/10/25/na-zapade-zametili-potok-vozvraschayuschihsya-na-rodinu-rossiyan/ – цинк

Возвращаются в основном те, кто думал, что все это быстро закончится.

Когда начало доходить, что все это не закончится еще очень долго, а жизнь пожизненного эмигранта не прельщает – потянулись обратно. Те, кто ставил на победу врага, делают это поджав хвосты. Но в основном без публичных покаяний.

Никто не любит публично признаваться, что был идиотом.

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