 

“Ей не разрешили” – Бабкина проговорилась о сорвавшейся поездке Ротару в Россию

25.10.2023, 20:40, Разное
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Вокальный ансамбль “Русская песня”, долгие годы исполняющий традиционную музыку народов нашей страны, готовится отметить юбилей. Через два года музыкальному коллективу, основанному Надеждой Бабкиной в институте имени Гнесиных, исполнится пятьдесят лет. Накануне праздничной даты руководителя ансамбля пригласили на интервью — певица оказалась на редкость откровенна и поведала о ряде неожиданных вещей. Например, София Ротару, оказывается, могла приехать в Россию — уже после всем известных печальных событий.

Надежда Бабкина утверждает, что долгие годы поддерживает связь с украинской певицей, созванивается, однако сейчас артистки решили временно прервать связь из-за очевидной опасности. По ее словам, на Софию Ротару оказывают давление.

“Она не могла даже приехать к нам на сольный концерт, потому что ей не разрешили, ее не пустили — хотя у нас уже сделан был номер”, — сокрушается Бабкина.

София Ротару и Надежда Бабкина должны были вместе исполнить песню “Червона Рута”, причем на украинском языке. Весь коллектив “Русской песни” очень долго готовился к этому номеру, певицы подбирали себе образы и, чтобы не слишком отличаться, обменивались фотографиями по Сети.

“Она была увлечена этим. Вообще я ее очень люблю, правда, — призналась Надежда Бабкина. — Она и певица хорошая, и человек она нормальный. Просто надо нормально общаться”. По словам телеведущей, София Ротару по сути дела находится в осадном положении, и от ее желания сейчас не зависит ничего.


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