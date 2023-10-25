 

Больше не секрет: Виктория Дайнеко озвучила настоящую фамилию

25.10.2023, 20:40, Разное
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Победа в “Фабрике звезд” дала обычной девочке из провинции стать одной из известнейших певиц российской эстрады. Популярная артистка начала свою карьеру в знаменитом шоу, когда ей было семнадцать лет. Сейчас Виктория Дайнеко является настоящей звездой шоу-бизнеса.

Предметом обсуждения общественности зачастую становится личная жизнь популярной исполнительницы. Как известно, Виктория Дайнеко занимается воспитанием дочери одна. Несколько лет назад она развелась с бывшим супругом. На днях артистка призналась, что ее наследнице не хватает внимания отца. Певица недоумевает, почему на ребенка от второго брака ее экс-возлюбленный находит время, а на Лидию нет.

Кроме личной жизни аудиторию волнует еще и наследственное родовое имя звезды. На днях Виктория Дайнеко раскрыла секрет, озвучив свою настоящую фамилию. Певица рассказала, что в паспортном столе ее дедушки допустили ошибку в документе. В то время, как у его родного брата никакой ошибки в паспорте не было. Так их семейство разделилось на Дайнекиных и Дайнеко.

“Фактически была ошибка у моего дедушки в паспортном столе. Вышло даже так, что его родной брат остался с фамилией Дайнекин, которая была изначальной, оригинальной”, – цитирует WomanHit Викторию Дайнеко.

Ранее “Дни.ру” писали, что Виктория Дайнеко откровенно высказалась об отношениях с бывшим супругом.


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