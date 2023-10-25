Cразу 33 американских штата решили судиться с корпорацией Meta ради защиты детей

Как пишет CNBC, сразу 33 генеральных прокурора со всех концов Соединённых Штатов Америки решили подать в суд на корпорацию Meta*, которая обвиняется в получении прибыли за счёт данных о самых юных пользователях соцсетей. По их мнению, использование этой информации подвергает опасности американскую молодёжь и негативно влияет на психическое и физическое здоровье подрастающего поколения.

И несколько самых свежих новостей, о которых стоит рассказать: 33 генеральных прокурора со всех концов Соединённых Штатов сейчас подают в суд на корпорацию Meta* за то, что она якобы подвергает опасности молодых пользователей соцсетей и использует собранные о них данные с целью получения прибыли.

В иске также утверждается, что Meta знает о том, что принадлежащие ей платформы вызывают у пользователей зависимость — однако не делает этот факт достоянием общественности.

Напомним, что это происходит после расследования в отношении Meta, которое в 2021 году провели генеральные прокуроры нескольких штатов. Они утверждали, что эта компания активно продвигала Instagram** среди детей несмотря на то, что знала о потенциальном вреде, который это может принести для их психического и физического здоровья.

Со своей стороны, в официальном заявлении Meta говорится: «Мы разделяем стремление генеральных прокуроров обеспечить подросткам безопасный и позитивный опыт при использовании интернета, и уже представили более 30 инструментов для того, чтобы оказать поддержку подросткам и их семьям… Мы разочарованы тем, что вместо проведения продуктивной работы с компаниями всей отрасли ради создания чётких и соответствующих возрасту стандартов для многих приложений, которые используются подростками, генеральные прокуроры выбрали такой путь».

И теперь они, по всей видимости, требуют применить ряд определённых мер, включая несколько штрафов. Но акции Meta прямо сейчас ещё пока не слишком сильно на это реагируют…

Однако они всё ещё находятся на более высоком уровне. И мы помним, что в октябре прошлого года они также имели рост более 200 процентов и что Meta будет отчитываться о прибыли на этой неделе.

Дата выхода в эфир 24 октября 2023 года.

*Организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022 г.

** Продукт Meta, деятельность признана экстремистской и запрещена на территории РФ по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022 г.

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