Мнение: Мета перепутала Python с питоном, Эппл обходит санкции и подорожание игр на дисках

1. Типичная работа дуболомов в Мете (бывшем Фейсбуке) – запрещённой в России американской социальной сети (ссылка 1, ссылка 2):



Я работаю штатным учителем по Python и Pandas, провожу очные курсы в компаниях по всему миру (например, Apple и Cisco) и работаю с постоянно растущим количеством онлайн-продуктов, включая видеокурсы и платная рассылка с еженедельными упражнениями по Pandas. <…>

Несколько лет назад я решил рекламировать некоторые из своих продуктов на Facebook. Я запустил кучу рекламных объявлений, ни одно из которых не имело особого успеха, в основном потому, что я не приложил к ним много усилий. Я решил попробовать другие вещи и практически забыл о своем рекламном аккаунте.

Всего лишь год назад я подумал, что, может быть, просто может быть, мне стоит разместить рекламу на Facebook (теперь Meta**). Я зашел на свою рекламную страницу и был немного удивлен, увидев, что моя учетная запись была заблокирована за нарушение правил рекламы. Я решил, что это странно, но не вдаваться в подробности и занялся другими, более продуктивными делами.

Всего несколько месяцев назад я снова зашёл на свою страницу управления рекламой и снова увидел уведомление о том, что мне не разрешено размещать рекламу, поскольку я нарушил их правила. На этот раз, я всё-таки решил, что собираюсь изучить этот вопрос дальше. Я не видел никаких указаний на то, какие правила я нарушил, и точно знал, что не делал ничего, кроме рекламы курсов по Python и Pandas. Я не совсем знал, что делать, но там была кнопка с надписью «Нажмите здесь, чтобы подать апелляцию». Поэтому я нажал на нее, предполагая, что кто-нибудь из Meta** обратится ко мне и скажет: «Упс!»

Не-а: примерно через 30 минут я получил электронное письмо от Meta**, в котором говорилось, что они рассмотрели мое дело, я определенно нарушил их политику, и теперь мне пожизненно запретили рекламу на платформе Meta**. <…>

Все это казалось мне совершенно странным. Что я мог сказать или сделать такого, что наложило бы на меня постоянные ограничения? И можно ли как-то выйти из этой ситуации?

Я решил обратиться к своим контактам на Facebook (где еще?), чтобы узнать, есть ли у кого-нибудь какие-нибудь идеи. Я также обратился на LinkedIn, на случай, если у кого-то есть какие-то решения.

Хорошие новости? Я сразу же получил ответ от друга в LinkedIn. Он рассказал мне, что у него также были проблемы с рекламой своих курсов обучения Python на платформах Meta**, потому что — прочувствуйте это — Meta** решил, что он торгует живыми животными, что запрещено.

Правильно: я преподаю курсы по Python и Pandas. И неважно, что первый — это язык программирования, а второй — библиотека для анализа данных на Python. Система искусственного интеллекта Meta** заметила, что я говорю о Python и пандах, предположила, что я говорю о животных (а не о технологии), и забанила меня. Апелляция, которую я подавал, не была рассмотрена человеком, а была рассмотрена другим ботом, который (неудивительно) дал аналогичную оценку.

Лично я этому совершенно не удивлён, служба поддержки в Фейсбуке удивительно плоха. Ещё хуже интерфейс Фейсбука. Эта соцсеть выжила исключительно потому, что была первой соцсетью, которая предложила пользователям новый формат общения. Фейсбук так долго держится на плаву только по одной причине — его конкуренты лучше, но тоже не слишком-то хороши.

2. Санкции против России в ближайшие отменят навряд ли: как показывает опыт, нормализация отношений с Западом может занять десятки лет. Однако если особой эскалации не будет, то бизнес быстро проложит обходные пути, превратив санкции в относительно мелкое неудобство.

Вот, например, на днях решили проблему с оплатой российских приложений в эппловском (то есть американском) магазине приложений (ссылка):



Apple разрешила российским разработчикам подключать оплату в обход App Store — только для приложений в России.

Комиссия — 27%, со встроенными покупками комбинировать нельзя.

Разработчики из России могут для оплаты покупок в своих приложениях добавлять ссылки на внешние ресурсы, сообщила им Apple. <…>

Разработчик должен быть зарегистрирован в России, его приложение для iPhone или iPad должно быть доступно только в стране, пишет «Хабр». <…>

Компания ссылается на решение суда: в октябре 2023 года тот признал законным штраф для Apple на 1,17 млрд рублей. Его выписала ФАС за запрет на оплату покупок в обход App Store.

ФАС обязала Apple разрешить разработчикам размещать внутри iOS-приложений ссылки на оплату покупок вне App Store ещё в августе 2021-го. В октябре служба завела дело на Apple. В июле 2022-го ФАС признала компанию нарушившей антимонопольное законодательство, а штраф в 1,17 млрд рублей назначила в январе 2023-го.

В июле 2022 года ФАС обязала Google разрешить сторонние способы оплаты в Google Play. Уже в сентябре компания убрала запрет для разработчиков из России.

Кстати, многие сервисы, начиная от Стима или Гугл.Плей, можно оплатить, если прикинуться турком или казахом. Теоретически американские корпорации легко могли бы забанить русских, но… пока что не делают этого. Почему не делают — отдельный вопрос.

3. В 2023 году многие всё ещё покупают компьютерные игры на дисках. Даже несмотря на значительный рост их стоимости и довольно внушительный средний чек (ссылка):

В России за 10 лет стоимость видеоигр на диске выросла в три раза и теперь составляет более шести тысяч рублей. На подорожание популярного вида развлечений обратило внимание РБК.

По данным издания, сейчас средняя стоимость одной игры на диске составляет 6,43 тысячи рублей. В 2014 году стоимость физического носителя с игрой составляла 2,21 тысячи рублей. РБК отмечает, что наиболее заметное подорожание произошло за последний год — в 2022 году игру можно было купить за 3,68 тысячи рублей.

При этом в негативную сторону меняется статистика продаж. Согласно данным, в 2014 году в России было продано более полутора миллионов штук видеоигр, тогда как в 2023-м были зафиксированы продажи 134 тысяч экземпляров.

Последней игрой, которую я купил на дисках была ГТА 5. Я получил за свои деньги большую коробку, размером с книжку, в которой лежало примерно 7 дисков. Это было как раз примерно в 2014 году.