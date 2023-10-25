Рупор кремлевской пропаганды: Развелось батальонов Шейха Мансура…
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К странным идеям в пику батальону чеченских боевиков воюющих за украинских нацистов создать в Чечне батальон с таким же названием, но уже вооюющий за ВС РФ.
При этом дискуссия оживилась на фоне прилета по штабу этого батальона, где по заявлениям МО РФ упокоили 55 человек.
В рамках постмодерна тогда и батальон ВС РФ имени Джохара Дудаева штурмующий Купянск можно представить…
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Источник: Colonel Cassad
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