Рупор кремлевской пропаганды: Развелось батальонов Шейха Мансура…

К странным идеям в пику батальону чеченских боевиков воюющих за украинских нацистов создать в Чечне батальон с таким же названием, но уже вооюющий за ВС РФ.

При этом дискуссия оживилась на фоне прилета по штабу этого батальона, где по заявлениям МО РФ упокоили 55 человек.

В рамках постмодерна тогда и батальон ВС РФ имени Джохара Дудаева штурмующий Купянск можно представить…

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