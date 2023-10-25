 

Исследователи нашли причину массовой гибели слонов в Зимбабве к 2020 году

25.10.2023, 19:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ученые исследовали массовую смерть слонов, произошедшую в Зимбабве в 2020 году, чтобы выяснить возможные причины этого трагического события. Исследование позволило обнаружить несколько факторов, которые сыграли ключевую роль в увеличении смертности слонов в данном регионе.

Первая причина, выявленная исследователями, – отравление. Проведенные анализы обнаружили наличие высоких концентраций ядовитых веществ, таких как цианиды и пестициды, в окружающей среде слонов. Эти ядовитые вещества могли попасть в пищевую цепочку через загрязнение водоемов и пастбищ пестицидами, используемыми в сельском хозяйстве.

Второй фактор, который был выявлен, – недостаток пищевых ресурсов. Исследователи обнаружили, что в 2020 году в Зимбабве произошел дефицит пищевых растений, необходимых для поддержания достаточного питания для слонов. Это привело к их ослаблению и уязвимости перед различными инфекциями и болезнями.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.10 / Мнение: Лишь бы не было войны!

27.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Россия перебрасывает войска в Сирию и Африку

27.10 / Мнение: США после России – дорогая и опасная, но хорошо разрекламированная клоака

27.10 / Роскомнадзор запретил поисковикам выдавать сведения о сайте Amazon Web Services

27.10 / Жизнь медом не кажется: улетевший Шаляпин страдает за границей

27.10 / “Шаг в вечность” – Долина может стать легендой при одном условии

27.10 / Мнение: Неухоженный Лондон, чистая Москва и замена унитаза в Британии

27.10 / Мнение: Еще один Моторола?

27.10 / В Казахстане русский язык переведут на латиницу

27.10 / Врач Татьяна Романенко назвала боль в груди и слабость в числе признаков микроинфаркта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика