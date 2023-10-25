Исследователи нашли причину массовой гибели слонов в Зимбабве к 2020 году

Ученые исследовали массовую смерть слонов, произошедшую в Зимбабве в 2020 году, чтобы выяснить возможные причины этого трагического события. Исследование позволило обнаружить несколько факторов, которые сыграли ключевую роль в увеличении смертности слонов в данном регионе.

Первая причина, выявленная исследователями, – отравление. Проведенные анализы обнаружили наличие высоких концентраций ядовитых веществ, таких как цианиды и пестициды, в окружающей среде слонов. Эти ядовитые вещества могли попасть в пищевую цепочку через загрязнение водоемов и пастбищ пестицидами, используемыми в сельском хозяйстве.

Второй фактор, который был выявлен, – недостаток пищевых ресурсов. Исследователи обнаружили, что в 2020 году в Зимбабве произошел дефицит пищевых растений, необходимых для поддержания достаточного питания для слонов. Это привело к их ослаблению и уязвимости перед различными инфекциями и болезнями.