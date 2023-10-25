«Почта России» первой в стране начала внедрять биткоин-банкоматы
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Генеральный директор «Почты России» Михаил Волков в
пресс-центре ТАСС представил новую концепцию развития организации до 2030 года.
В ближайшее время госкомпания планирует внедрить несколько новых сервисов, в
том числе открыть криптовалютную биржу и установить несколько тысяч
биткоин-банкоматов
«Мы должны идти в ногу со временем и отвечать на современные
вызовы. Миллионы россиян сегодня пользуются криптовалютой, поэтому это будет
одно из ключевых направлений для Почты», – сообщил Волков.
Первые биткоин-банкоматы появятся в отделениях «Почты России»
уже в ноябре 2023 года, а конвертировать свою криптовалюту с помощью оператора
россияне смогут с марта 2024 года. Как отмечают эксперты, в случае успешной
реализации проекта госкомпания может стать одним из мировых лидеров на этом
рынке.
«Сейчас большинство наших граждан пользуются зарубежными
сервисами, где их права сильно ограничены. А тут солидная компания, с историей,
с тысячами офисов по всей стране, куда в случае чего можно прийти и топнуть
ножкой. Так что перспективы тут завидные», – написал в своём Telegram-канале депутат Государственной
думы и экономист Михаил Делягин.
Стоимость криптовалютного проекта «Почты России» составляет
10 миллиардов рублей. Госкомпания планирует получить эти средства от крупнейших
отечественных банков в качестве долгосрочных кредитов под гарантии федерального бюджета.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет