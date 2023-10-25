«Почта России» первой в стране начала внедрять биткоин-банкоматы

Генеральный директор «Почты России» Михаил Волков в

пресс-центре ТАСС представил новую концепцию развития организации до 2030 года.

В ближайшее время госкомпания планирует внедрить несколько новых сервисов, в

том числе открыть криптовалютную биржу и установить несколько тысяч

биткоин-банкоматов

«Мы должны идти в ногу со временем и отвечать на современные

вызовы. Миллионы россиян сегодня пользуются криптовалютой, поэтому это будет

одно из ключевых направлений для Почты», – сообщил Волков.

Первые биткоин-банкоматы появятся в отделениях «Почты России»

уже в ноябре 2023 года, а конвертировать свою криптовалюту с помощью оператора

россияне смогут с марта 2024 года. Как отмечают эксперты, в случае успешной

реализации проекта госкомпания может стать одним из мировых лидеров на этом

рынке.

«Сейчас большинство наших граждан пользуются зарубежными

сервисами, где их права сильно ограничены. А тут солидная компания, с историей,

с тысячами офисов по всей стране, куда в случае чего можно прийти и топнуть

ножкой. Так что перспективы тут завидные», – написал в своём Telegram-канале депутат Государственной

думы и экономист Михаил Делягин.

Стоимость криптовалютного проекта «Почты России» составляет

10 миллиардов рублей. Госкомпания планирует получить эти средства от крупнейших

отечественных банков в качестве долгосрочных кредитов под гарантии федерального бюджета.

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