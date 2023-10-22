 

Обнаружены новые факторы риска детского ожирения

22.10.2023, 3:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ученые, после проведения обширных исследований, обнаружили новый фактор риска детского ожирения, что вызвало огромный интерес в медицинском сообществе. Этот результат стал неожиданным и открывает новые перспективы в предотвращении и лечении данного заболевания, которое стало одной из главных проблем современной детской популяции.

Исследование было проведено на большой выборке детей разных возрастов и позволило выявить, что жиросжигающие способности организма в период дошкольного и школьного возраста напрямую зависят от такого фактора, как уровень сидячего образа жизни. Ученые обнаружили, что дети, проводящие большую часть времени перед экранами телевизоров, компьютеров и мобильных устройств, имеют значительно большие риски развить ожирение, в сравнении с активными детьми, занимающимися физическими упражнениями и спортом.

Долгий просмотр телевизионных программ и использование гаджетов сопряжено с низкой физической активностью и увеличенным потреблением неполезной пищи, такой как фастфуды и сладости. Эти факторы совместно влияют на метаболические процессы растущего организма, приводя к накоплению излишнего веса и, в конечном итоге, к развитию ожирения.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.10 / Ученые выявили причины мужского бесплодия

22.10 / Мнение: Кто Машу обидит – тот дня не проживет!

22.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Чем живет российская игровая индустрия?

22.10 / В настоящее время известно, как родительская депрессия влияет на вес детей

22.10 / На Камчатке открыты новые место рождения золота

22.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Лучшее будущее для Ближнего Востока

22.10 / Загрязнения воздуха замедляют изменение климата

22.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Житель Сектора Газа о ситуации в блокированном анклаве

22.10 / Бактерии поглощают углекислый газ на Марсе

21.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Подразделение “Амбрелла”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика