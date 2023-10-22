Обнаружены новые факторы риска детского ожирения

Ученые, после проведения обширных исследований, обнаружили новый фактор риска детского ожирения, что вызвало огромный интерес в медицинском сообществе. Этот результат стал неожиданным и открывает новые перспективы в предотвращении и лечении данного заболевания, которое стало одной из главных проблем современной детской популяции.

Исследование было проведено на большой выборке детей разных возрастов и позволило выявить, что жиросжигающие способности организма в период дошкольного и школьного возраста напрямую зависят от такого фактора, как уровень сидячего образа жизни. Ученые обнаружили, что дети, проводящие большую часть времени перед экранами телевизоров, компьютеров и мобильных устройств, имеют значительно большие риски развить ожирение, в сравнении с активными детьми, занимающимися физическими упражнениями и спортом.

Долгий просмотр телевизионных программ и использование гаджетов сопряжено с низкой физической активностью и увеличенным потреблением неполезной пищи, такой как фастфуды и сладости. Эти факторы совместно влияют на метаболические процессы растущего организма, приводя к накоплению излишнего веса и, в конечном итоге, к развитию ожирения.