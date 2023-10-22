 

Ученые выявили причины мужского бесплодия

22.10.2023, 3:43, Разное
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Ученые, предпринимающие исследования в области репродуктивной медицины, наконец-то обнаружили загадочную причину, лежащую в основе мужского бесплодия. Этот новый прорыв в науке предоставляет безграничные возможности для миллионов пар, мечтающих о создании семьи.

Судя по исследованию, основная причина мужского бесплодия заключается в дефиците особого белка, ответственного за нормальное функционирование сперматозоидов. Уровень этого белка в организме мужчины имеет критическое значение для их способности оплодотворить яйцеклетку.

Для поиска решения ученые провели масштабное исследование, в котором участвовало большое количество мужчин с диагнозом мужского бесплодия. После многих лет научных изысканий они наконец-то выяснили, что изменения в генетической структуре, связанные с белком, приводят к низкому его уровню в организме.


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