Redacted – минута славы прошла — Зеленский пытается вернуть к себе внимание любыми способами

Зеленский не может смириться с тем, что он больше не главная звезда на международной арене, утверждают ведущие Redacted. Будучи больше непривлекательным для западных СМИ, он «идёт на отчаянные шаги»: напрашивается в Израиль, предлагает бомбить Иран и обвиняет Россию в конфликте на Ближнем Востоке. «Статус медийного баловня может оказаться весьма кратковременным», — уверены ведущие.

Владимир Зеленский недоумевает, почему его телефон не разрывается от звонков, как раньше? Должно быть, самовлюблённому человеку невероятно обидно оттого, что раньше он был лидером одного из самых популярных конфликтов в мире, а теперь не может попасть на обложку Vogue или на церемонию вручения «Оскара». Что за дела, ребята? Я ведь тот самый популярный парень в зелёной футболке, какого чёрта?

КЛЕЙТОН МОРРИС, соведущий: Скоро Хэллоуин. Вообще-то, многие планировали надеть на Хэллоуин костюм Зеленского. Наверное, теперь они не станут этого делать, он ведь уже не самый популярный…

Нет конечно — это прошлогодний костюм!

КЛЕЙТОН МОРРИС: Согласен, уже не модно.

ДЭВИД ФОСТЕР, исполнительный продюсер Redacted: Он как Джо Байден на той вечеринке, помните? Когда там был Барак Обама, а Байден просто бесцельно расхаживал туда-сюда.

КЛЕЙТОН МОРРИС: О, это было так неловко!

Я этого не помню…

КЛЕЙТОН МОРРИС: Он президент, и он не может никого уговорить поболтать с ним. Он тогда просто бродил по комнате. Это было так грустно.

Ладно, давайте поговорим о том, насколько упала звезда Зеленского всего за неделю, в течение которой его конфликт не был самым популярным в мире. Ужасно, что нам нужны такие постоянные войны, а внимание СМИ к ним так же мимолётно, как к Кардашьян. Зеленский пытается напроситься в Израиль с визитом солидарности, и только сегодня Израиль заявил: «Не самое лучшее время, не надо нам названивать, мы сами позвоним вам». Он хотел попасть в Израиль, совершить небольшое турне в своей зелёной футболке и, возможно, показать Биньямину Нетаньяху, как надо быть любимцем прессы — он этим статусом пользуется уже почти два года.

Но этот статус медийного баловня может оказаться весьма скоротечным. «Знаменитости как знаменитости», я полагаю. Откуда это? «Слава — непостоянный друг, Гарри». Это из Гарри Поттера, точно. Зеленскому стоило бы поучиться у Златопуста Локонса. Контрнаступление пришло и ушло, и оно больше не может подпитывать звезду, славу Зеленского. Может быть, Зеленскому стоит надеяться на новые обложки Vogue, подобные этой, которые смогут вернуть его в центр внимания?

В ответ на то, что он больше не может привлекать внимание западных СМИ, он идёт на отчаянные шаги: просится в Израиль, предлагает бомбить Иран, обвиняет Россию в конфликте, который не имеет к ней никакого отношения. Эта ситуация мне кое-что напомнила, так что я нашла отрывок из сериала «Друзья», который пришёл мне в голову. Это эпизод из «Друзей», где они меняются квартирами, и Моника не может смириться с тем, что больше никто не приходит к ней домой, она ведь привыкла быть хозяйкой. Поэтому в отчаянной попытке она печёт печенье и дует на него вентилятором. Именно так, на мой взгляд, поступает Зеленский. Смотрите.

ДЖО: Не знаю, откуда запах, но пахнет вкусно.

МОНИКА: Свежее печенье, только из печи! Пожалуйста, угощайтесь!

Дата выхода в эфир 21 октября 2023 года.

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