Рупор кремлевской пропаганды: Чем живет российская игровая индустрия?
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Небезынтересный срез отечественной игровой индустрии от "двух придурков с камерой" после того, как произошел разрыв с Западом. Это наиболее крупный обзор отечественных проектов за последние годы.
Представлено несколько десятков игровых проектов, которые сейчас разрабатываются у нас в стране и за ее пределами с прицелом на отечественный рынок.
Можно оценить, что наша игровая индустрия представляет из себя сейчас, за пределами государственных грантов на патриотические проекты.
Смотреть показ проектов с 6-й минуты.
Каких-то потенциальных мега-шедевров не отмечается, но небезынтересные и занимательные проекты есть.
Как правило, большинство из таких проектов имеют проблемы с поиском средств на развитие и ограниченную аудиторию.
Из текущих российских проектов наиболее амбициозна "Смута", получившая государственные дотации и являющаяся ролевой игрой в период Смутного времени в начале 17 века.
Ее успехи или неуспех определит дальнейшие попытки государства дотировать игровую индустрию.
Это посмотрим, как выйдет.
Стоит также помнить, что по прибыли и охвату аудитории игровая индустрия уже опередила кино и Россия входит в топ-10 наиболее "играющих" стран мира.
По прибл
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Источник: Colonel Cassad
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