 

В настоящее время известно, как родительская депрессия влияет на вес детей

22.10.2023, 2:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В нашем современном обществе все больше и больше людей страдает от депрессии. И это не исключение и для женщин, которые часто сталкиваются с этой проблемой в течение своей жизни. Однако, новые исследования проведенные нами и нашей командой ученых, выявили связь между депрессией и полнотой у дочерей-подростков женщин.

Оказалось, что дочери-подростки женщин, страдающих депрессией, имеют повышенную склонность к набору лишнего веса. Это может быть связано с различными факторами – от изменений эмоционального состояния до неправильного образа жизни и диеты.

Одной из возможных причин такой связи является психологическое состояния матери, которое может передаваться на дочерей. Когда женщина страдает от депрессии, это может сказаться на доминирующей атмосфере ее семьи, включая дочерей. Это может привести к вредным привычкам, таким как употребление неполноценной пищи и недостаток физической активности, что ведет к проблемам с весом.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.10 / На Камчатке открыты новые место рождения золота

22.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Лучшее будущее для Ближнего Востока

22.10 / Загрязнения воздуха замедляют изменение климата

22.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Житель Сектора Газа о ситуации в блокированном анклаве

22.10 / Бактерии поглощают углекислый газ на Марсе

21.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Подразделение “Амбрелла”

21.10 / Российские ученые изобрели катализатор для получения фармацевтических ингредиентов

21.10 / Мнение: Дуэль Маркса и Бакунина, бесплатный государственный труд и ещё раз о путёвках в СССР

21.10 / Мнение: Несломленный

21.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Надо создать издание “Правда”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика