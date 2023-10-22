В настоящее время известно, как родительская депрессия влияет на вес детей

В нашем современном обществе все больше и больше людей страдает от депрессии. И это не исключение и для женщин, которые часто сталкиваются с этой проблемой в течение своей жизни. Однако, новые исследования проведенные нами и нашей командой ученых, выявили связь между депрессией и полнотой у дочерей-подростков женщин.

Оказалось, что дочери-подростки женщин, страдающих депрессией, имеют повышенную склонность к набору лишнего веса. Это может быть связано с различными факторами – от изменений эмоционального состояния до неправильного образа жизни и диеты.

Одной из возможных причин такой связи является психологическое состояния матери, которое может передаваться на дочерей. Когда женщина страдает от депрессии, это может сказаться на доминирующей атмосфере ее семьи, включая дочерей. Это может привести к вредным привычкам, таким как употребление неполноценной пищи и недостаток физической активности, что ведет к проблемам с весом.