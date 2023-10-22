Когда “ком в горле”: о чем это говорит?

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь

(ГЭРБ)

Обратные

забросы (рефлюксы) из желудка в пищевод являются самой частой причиной ощущения

кома в горле. При этом обычно присутствует один или несколько других симптомов,

как, например, изжога, отрыжка, дискомфорт при глотании и др. Адекватное

лечение, направленное на минимизацию рефлюксов, почти всегда улучшает

самочувствие пациента. Препараты из группы итомеда уменьшают количество

обратных забросов, уменьшают волны антиперистальтики, улучшают клиренс пищевода

и аккомодацию желудка. Длительность лечения составляет обычно 4-6 недель. При

наличии еще одного рефлюкса, дуоденогастрального, в схему обычно добавляют

препараты группы урсосана на основе урсодезоксихолевой кислоты в минимальных

дозах (обычно 5 мг на 1 кг веса пациента).

Крайне

важно при этом придерживаться определенного режима питания и образа жизни в

целом. Противопоказаны физические нагрузки, наклоны, поднятие тяжестей и сон

после приема пищи. Вечером не стоит ужинать позднее, чем за 3 часа до сна. Одежда

не должна сдавливать живот, поэтому категорически запрещается все то, что это

провоцирует – тугие ремни, пояса, корсеты, корректирующие колготки и белье. Приемы

пищи не должны быть обильными. За раз можно съесть не более, чем 350-400 мл

пищи по объему. Противопоказаны алкоголь, табачная продукция, все острое, жирное,

жареное, сильносоленое, копченое и фастфуд. Немаловажно привести в норму свой

вес. Талия у женщины должна быть не более 80 см, у мужчины – до 94 см. Если это

не так, то моторные нарушения будут беспокоить чаще.

Проблемы с ЛОР-органами

Ощущение

кома в горле может быть при различных болезнях ЛОР-органов. Обычно кроме этого,

бывают такие жалобы, как боли при глотании, боли в горле, осиплость голоса. В

более тяжелых случаях возможна общая слабость и повышение температуры тела. Без

консультации и осмотра ЛОРа в таких случаях точно не обойтись.

Нарушения работы щитовидной железы

Такие

заболевания, как аутоиммунный тиреоидит, диффузный токсический зоб и некоторые

другие могут давать такие симптомы, как ощущение кома в горле. Для консультации

эндокринолога обычно необходимо сдать следующие анализы – общий анализ крови, Т3

свободный, Т4 свободный, ТТГ и антитела к ТПО. Важно и проведение УЗИ

щитовидной железы. Коррекция гормонального фона значительно улучшает

самочувствие и избавляет от этого неприятного ощущения.

Дискинезии пищевода

Моторные

нарушения пищевода не всегда связаны с обратным забросом. Порой это

самостоятельное заболевание или вторичные проявления других состояний. Некоторые

заболевания, такие как сахарный диабет, болезни соединительной ткани, нервной

системы могут вызывать выраженные проблемы с моторикой пищевода. Если она

нарушена, то возникает сразу несколько проблем, приводящих к проблемам с

самочувствием. Обычно это боли и дискомфорт при глотании, ком в горле, срыгивание

пищи, отрыжка, ощущение инородного тела в пищеводе и прочее.

Коррекция

состояния при основном заболевании, которое привело к данной проблеме, улучшает

состояние пациента, но требует также дополнительных мер. В таком случае стоит

отказаться от горячей и холодной пищи. На постоянной основе стоит употреблять

продукты, которые не раздражают пищевод и являются механически щадящими – пюре,

протертые пупы, суфле, каши и прочее. Особенно важно тщательное пережевывание. В

качестве нормализации моторики обычно используют препараты группы итомеда, как

описано выше.

Стрессовый

фактор вполне может стать пусковым механизмом развития этой проблемы. Поэтому

не стоит во время еды смотреть новости, вести неприятные разговоры и делать что-то,

что может испортить вам настроение.

Остеохондроз шейного отела

позвоночника

Проблемы

с опорно-двигательной системой, как это ни странно, может проявляйся в том

числе ощущением кома в горле, особенно если страдает шейный отдел. При этом

могут такие симптомы, как боли в области шеи, иногда резкие, усиливающиеся

после изменения положения тела, при тряске, поднятии тяжестей и так далее. Очный

осмотр у невролога помогает вовремя поставить правильный диагноз и своевременно

начать лечение.

Как

видно, ощущение кома в горле характерно для большого количества заболеваний и

состояний. Правильная оценка своего самочувствия позволяет определить верное

направление поиска и начать лечение как можно скорее.