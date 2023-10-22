 

Загрязнения воздуха замедляют изменение климата

22.10.2023, 1:19, Разное
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Некоторые виды загрязнения воздуха играют роль в замедлении изменения климата. Это связано с их способностью отражать солнечное излучение обратно в космос и тем самым уменьшать количество тепла, попадающего в атмосферу Земли.

Один из таких видов загрязнения – аэрозоли. Аэрозоли представляют собой мелкие частицы воздуха, которые содержат в себе различные вещества, например, пыль, дым, сажу и прочие вредные вещества. Они возникают как результат различных антропогенных (порождаемых человеком) деятельностей, таких как промышленность, сжигание топлива и транспорт.

Аэрозоли обладают свойством рассеивать и отражать солнечное излучение, препятствуя ему проникать в нижние слои атмосферы. Они играют роль своеобразного щита, который защищает поверхность Земли от солнечного тепла, приводящего к глобальному потеплению. Таким образом, аэрозоли снижают количество поглощенного солнечного излучения на Земле.


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