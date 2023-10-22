Бактерии поглощают углекислый газ на Марсе

На просторах Красной планеты, где наводнены пыльными ветрами краски оранжевых дюн, скрывается удивительная способность жизни адаптироваться даже к самым неблагоприятным условиям. Что же это за феномен, который дает возможность существовать на Марсе? Ответом на этот вопрос стали бактерии Chroococcidiopsis cubana.

Одна из основных проблем колонизации Марса – отсутствие жизненно важного вещества, необходимого для существования любой формы жизни на Земле – углекислого газа. Эта редкость на Красной планете создает серьезные трудности для космических исследований и поиска пригодных ресурсов.

Однако недавние исследования показали, что бактерии Chroococcidiopsis cubana обладают удивительной способностью адаптироваться к экстремальным условиям Марса и поглощать углекислый газ. Эти археобактерии, известные своими уникальными приспособлениями к жизни в экстремальной среде, могут стать ключевым звеном в процессе трансформации Красной планеты в обитаемое место.