Рупор кремлевской пропаганды: Подразделение “Амбрелла”

Интересная деталь, про которую раньше не знал. Знакомые из "Вагнера" про нее ранее не упоминали. Оказывается во время штурма Артемовска существовало и действовало подразделение "Амбрелла", в которой состояли больные гепатитом С и СПИДом. Воевали как и все остальные.

Вынесу из комментариев, ребята на вопрос, что такое Амбрелла, ответили так, что лучше уже не сказать.

Фото тоже из коментов – комплект наград от ветерана Проекта.

"Амбрелла это отдельное подразделение из вичевых и гепатитчиков. Они действительно воевали отдельно, но не почему-то, а лишь потому, что бы при ранениях не заразить здорового человека.. Там, на Передке не было возможности жгутовать и перевязывать в перчатках, что то обеззараживать.. Пригожин и Вагнер ни в чем нас не обманули. И не стали утилизировать, как предполагалось теми, кто давал добро на проэкт К. Мы воевали на всю катушку – Да. Но именно Воевали. И эта Война так промыла башку и Душу, что раньше и представить было невозможно.. Вагнер это не подразделение, не брэнд, образ жизни даже. Это уже Идеология и Состояние Души…"

https://t.me/quantumad/280 – цинк

Свой вклад тоже мужики внесли, несмотря на тяжелые болезни. Мир праху погибших и спасибо тем, кто выжил и победил.

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