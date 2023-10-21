Новинки российского кино: что смотреть сейчас

Отечественный кинематограф идет в ногу со временем: актуальные сюжеты, неподдельные чувства, талантливые артисты — все это зритель видит на экранах в этом сезоне. Во второй половине октября 2023 года вышли интересные новинки российского кино. Можно смотреть сейчас фильмы практически на любой вкус.

В число самых ярких премьер входят ленты “Дух Байкала”, “На Рубле без рубля”

и “Страсти по Матвею”. Первый фильм повествует о непростом жизненном пути мужчины, который наполняется смыслом у берегов самого глубокого и мистического озера России. Вторая кинокартина — о жене олигарха, которая берет под крыло женщин, оказавшихся в непростых условиях существования. Третий фильм — о судьбоносной встрече двух людей из разных миров, пишет RT.

На больших экранах также показывают картину “Планета Максимус”, где в полной мере проявил себя актер Александр Петров. Как режиссер, сценарист и исполнитель главной роли, он представляет зрителю трогательную историю любви. Так что смотреть сейчас фильмы одно удовольствие — новинки российского кино радуют россиян и помогают задуматься о важных аспектах своего бытия.