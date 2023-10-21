Мнение: Дуэль Маркса и Бакунина, бесплатный государственный труд и ещё раз о путёвках в СССР

1. Анархист Бакунин был принципиальным врагом императорской России, одним из самых деятельных участников тусовки революционеров 19-го века. В центре Петербурга есть проспект Бакунина, и было бы здорово, конечно, вернуть проспекту старое название — «Калашниковский».



Однако даже Михаил Бакунин, при всей его нелюбви к нашей стране, вынужден был вызвать на дуэль Карла Марса, когда тот перешёл в клевете на русскую армию все границы. Удивительного тут ничего нет, Карл Маркс был официальным русофобом — к примеру, он поддерживал протобандеровца Духинского в его стремлении выписать русских из славян. Однако всё же мне интересно — что же конкретно Маркс тогда начал распространять. Описания несостоявшейся дуэли ответа на этот вопрос не дают.

2. Владимир Ильич изначально представлял себе социалистическое управление государством вот так (ссылка 1, ссылка 2):

…Кстати, если, как предписывал Ленин, каждый трудящийся по отбытию 8 часов производительного труда бесплатно выполнял управленческие обязанности, то рабочий день был бы как при проклятом капитализме – от 10 до 12 часов в день по самым скромным подсчетам.



“Целью нашей является бесплатное выполнение государственных обязанностей каждым трудящимся, по отбытии 8-часового “урока” производительной работы: переход к этому особенно труден, но только в этом переходе залог окончательного упрочения социализма” (Ленин, “Очередные задачи советской власти” (1918).

Переход, что закономерно, не произошел и от утопии пришлось возвращаться к старой доброй профессиональной бюрократии…

Стоит ли удивляться, что инфантильные фанатики, захватив власть в России, погрузили страну в разруху?

3. Татьяна Иванова рассказывает в комментариях о доступности туристических путёвок в СССР (ссылка):

Один раз в жизни написала заявление на путёвку в Прибалтику, была первая, вдруг позвонили и сказали, что ошиблись, кто-то якобы был “первее”, а потом выяснилось, что работник РОНО ездила. Иди, доказывай.

А больше интересных путёвок в нашем профсоюзе работников образования не было. Дома отдыха типа “Голубые озера”: у нас физик поехал, через неделю сбежал. Ещё ездили с мужем по путёвке в Одессу на базу отдыха в Чабанке, это несколько бараков с открытыми верандами на берегу моря, комнаты без окон, только двери с небольшим окном, железные кровати, санузел с душем и раковина и на углу территории в отдельном строении. Столовая тоже отдельное строение, готовили студенты кулинарного училища. Из плюсов было, что пляж свой и рядом. Надоело быстро, спасало, что Одесса рядом, ездили, гуляли, там было интересно. Всё. Ближайшие родственники, знакомые ездили “дикарями”.