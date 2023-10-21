 

Мнение: Несломленный

21.10.2023, 22:10, Разное
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Сегодня, 21 октября Валерию Маркелову могло бы исполниться 58 лет. Но для друзей и близких он навсегда останется 57-летним.

Потому что по наговору его отправили в тюремную камеру. И не отпускали, когда уже не имели право держать его в СИЗО. Ни по совести, ни по закону не имели права. Потому что стало известно, что Валерий смертельно болен. Рак.

Если бы диагноз поставили на начальной стадии болезни, его можно было спасти. Если бы он оказался на свободе после установления диагноза, болезнь еще можно было остановить. Но из тюремной камеры его освободили, когда уже пошли  метастазы.

Он мог выйти на свободу и раньше. Признав вину и оговорив других. Но Маркелов не пошел на сделку с совестью и со  следствием.

Так он и ушел. Несломленным.

Источник: Ирек Муртазин


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