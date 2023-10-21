 

Российские ученые отвергают гипотезу континентальной Новой Зеландии

21.10.2023, 20:40, Разное
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Известный научный специалист из РФ внес существенные сомнения в гипотезу о существовании континента Зеландия. В своем новейшем исследовании ученый подробно анализировал имеющиеся данные и пришел к выводу, что эта гипотеза не обладает достаточным количеством доказательств.

Континент Зеландия, предположительно расположенный в Южном океане, стал объектом повышенного научного внимания в последние годы. Идея о его существовании основана на изучении подводных хребтов и геологических формаций. Однако, согласно новым исследованиям российского ученого, доступные данные оказались недостаточными для подтверждения существования Зеландии как отдельного континента.

Исследователь в своей работе обратил внимание на несоответствия и противоречивость в данных, предоставленных ранее исследователями из других стран. Он подчеркнул, что некоторые геологические формации, которые ранее считались частью Зеландии, могут быть описаны как отдельные острова или вулканические образования.


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